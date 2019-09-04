Пензенские власти разработают меры поддержки муниципальных музеев

ПЕНЗА, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду поручил подчиненным разработать меры поддержки муниципальных музеев региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Нужно меры поддержки муниципальных музеев включить в областную программу по ремонту домов культуры. Необходимо собрать заявки от музеев на ремонт", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Губернатор во время посещения музея-заповедника Наровчатского района Пензенской области отметил, что правительство и министерство культуры региона должно помогать развитию музейного дела, в муниципальных музеях необходимо обучать экскурсоводов, повышать зарплату сотрудникам и ремонтировать помещения.

Кроме того, Белозерцев по итогам посещения музея поручил создать фильмы, где будет показана история и культура каждого района области. "Также нужно создать виртуальные экспозиции муниципальных музеев на сайте областного министерства культуры, чтобы люди заинтересовались и приезжали на экскурсии", - сказал он.

Глава региона высоко оценил работу по развитию музейного дела и туризма в селе Наровчат, где в этом году объекты муниципального туристического маршрута посетили около 8 тысяч человек. В этом году там также запланировано открытие музея уроженца Наровчата, русского композитора Александра Архангельского.