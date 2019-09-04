В Госдуму внесли законопроект об антимонопольном комплаенсе

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
На данный момент наказание за нарушение антимонопольного законодательства включает оборотные штрафы и уголовную ответственность. Кроме того, есть отдельный инструмент для недопущения нарушений - предупреждение. По закону лицо, исполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности. Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, предупреждение способствует быстрому устранению нарушений, поэтому такие механизмы необходимо развивать.
Одним из инструментов предупреждения нарушений и снижения антимонопольных рисков для хозяйствующих субъектов является разработка и внедрение ими системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
"Законопроектом предлагается закрепить в федеральном законе "О защите конкуренции" понятие "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)". Определяется порядок ее организации хозяйствующими субъектами, определяются основные (минимальные) требования к содержанию внутренних актов хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс", - говорится в сообщении.
Также законопроектом предусматривается, что внедрение хозяйствующим субъектом системы соответствия будет учитываться антимонопольным органом при отнесении его деятельности к той или иной категории риска в рамках риск-ориентированного подхода при контроле за соблюдением требований антимонопольного законодательства.
Как отмечается, принятие законопроекта позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования, создать дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов не нарушать антимонопольное законодательство.
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