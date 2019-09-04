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РИА Новости

Афганским военным сдались 40 боевиков ИГ* и 110 талибов

20:55 04.09.2019
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© РИА Новости / В. КиселевСитуация в Афганистане
Ситуация в Афганистане
© РИА Новости / В. Киселев
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере 150 боевиков радикальных движений сдались афганским военным в восточной провинции Кунар, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора провинции.
Согласно заявлению, среди сдавшихся 110 членов радикального движения "Талибан" и 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Боевики отказались от насилия, сложили оружие и сдались правительству.
В заявлении также отмечается, что заместитель губернатора провинции, представители служб безопасности и старейшины племен приветствовали решение боевиков. Они отметили, что отказ боевиков от насилия является важным шагом в процессе примирения и разрешения конфликта.
Заместитель губернатора Гуль Мохаммад Бедар добавил, что боевики сдали легкое и тяжелое вооружение, имевшееся в их распоряжении. Он также отметил, что решение боевиков будет способствовать обеспечению безопасности в провинции Кунар.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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