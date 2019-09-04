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РИА Новости

Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема

20:48 04.09.2019 (обновлено: 23:44 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов провел вечером в среду прямой эфир на телеканале "Крым 24", отвечая на вопросы детей. Мальчик в студии спросил Аксенова, о чем они говорили с президентом Владимиром Путиным во время поездки на мотоцикле на байк-шоу и почему они ехали без шлемов.

"Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали", — объяснил Аксенов.

Он также рассказал, что во время общения с президентом России по пути на байк-шоу обсудил с ним актуальные вопросы жизнедеятельности республики.
"Разговаривали о чем? Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает, и, когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения", — сказал Аксенов.
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
14 августа, 13:33РИА Новости
Песков не стал комментировать поездку Путина на мотоцикле без шлема в Крыму
Путин приехал в августе на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент России стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
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Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрымСевастопольРоссияОбщество
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