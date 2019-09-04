Трамп отверг условия Ирана для начала прямых переговоров

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг условия Ирана по возобновлению переговоров, отметив, что снятия санкций не будет.

"Они хотят переговоров. Они хотят достичь сделки", - заявил Трамп журналистам. Он добавил, что "у Ирана имеется огромный потенциал", и вновь повторил, что США "не стремятся к смене режима".

"Я благодарен вовлеченности президента (Франции Эммануэля) Макрона, но мы не работаем через президента Макрона, люди имеют с нами дело напрямую. Мы можем иметь дело напрямую", - сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос журналиста, как он расценивает требование Ирана по возвращению США в ядерную сделку для начала переговоров, Трамп сообщил, что иранцы говорят о снятии санкций. "Они говорят, что (не приступят к переговорам - ред.) пока мы не пойдем на ряд вещей, таких как снятие санкций, но этого не произойдет. Они не сказали таким образом, как вы это сформулировали, но конечная цель одинакова - этого не произойдет", - подчеркнул Трамп.