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РИА Новости

Трамп отверг условия Ирана для начала прямых переговоров

20:56 04.09.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг условия Ирана по возобновлению переговоров, отметив, что снятия санкций не будет.
"Они хотят переговоров. Они хотят достичь сделки", - заявил Трамп журналистам. Он добавил, что "у Ирана имеется огромный потенциал", и вновь повторил, что США "не стремятся к смене режима".
"Я благодарен вовлеченности президента (Франции Эммануэля) Макрона, но мы не работаем через президента Макрона, люди имеют с нами дело напрямую. Мы можем иметь дело напрямую", - сказал американский лидер.
Отвечая на вопрос журналиста, как он расценивает требование Ирана по возвращению США в ядерную сделку для начала переговоров, Трамп сообщил, что иранцы говорят о снятии санкций. "Они говорят, что (не приступят к переговорам - ред.) пока мы не пойдем на ряд вещей, таких как снятие санкций, но этого не произойдет. Они не сказали таким образом, как вы это сформулировали, но конечная цель одинакова - этого не произойдет", - подчеркнул Трамп.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США снимут все санкции, они могут, как и прежде, вступить в диалог в рамках группы"5+1".
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