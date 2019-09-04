С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги

ПЯТИГОРСК, 4 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Сегодня поступила информация о том, что на горе Эльбрус, на высоте 3800 метров альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи. Альпинист 1990 года рождения регистрировал свой маршрут в МЧС России", - говорится в сообщении.