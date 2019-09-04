Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T20:33Z
https://ria.ru/20190904/1558316565.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155683/41/1556834156_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_36487b205606b973edc71b73abf14160.jpg
РИА Новости

С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги

20:33 04.09.2019
946
© Фото : Pixabay/ kaliberdaЭльбрус
Эльбрус
© Фото : Pixabay/ kaliberda
ПЯТИГОРСК, 4 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Сегодня поступила информация о том, что на горе Эльбрус, на высоте 3800 метров альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи. Альпинист 1990 года рождения регистрировал свой маршрут в МЧС России", - говорится в сообщении.
По состоянию на 19.00 поисково-спасательные работы полностью завершены, добавили в ведомстве. "Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - уточнили в пресс-службе.
Вид на горы в Кабардино-Балкарии
2 сентября, 08:53РИА Новости
На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца
301001
МЧС РФРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
База сборной Дании на время ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
Турецкие отельеры прокомментировали трагедии с туристами в бассейнах
РИА
Новости
Самолет авиакомпании EasyJet в аэропорту Манчестера
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Лента
новостей
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Самолет СУ-25
Источник рассказал о погибших на Ставрополье пилотах Су-25
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова
Раковая клетка в организме человека
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Электронная сигарета
В штате Мичиган запретили продажу ароматизированных электронных сигарет
Вертолет Ми-8АМТШ
В Минобороны назвали предварительную причину ЧП с вертолетом Ми-8
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Крупнейший в России троллейбусный завод возобновит работу до конца года
Международная космическая станция
На МКС не хватает места для хранения грузов
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния