На МКС не хватает места для хранения грузов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов пожаловался подмосковному Центру управления полетами (ЦУП), что при размещении доставленных грузов на борту Международной космической станции (МКС) специалисты не учитывают объем мест для их хранения.

Трансляция переговоров космонавтов с ЦУП ведется НАСА.

"У нас складываются такие традиции не очень хорошие", - сказал Скворцов. Он привел пример, что специалисты предложили разместить грузы за панелью в одном из модулей, однако места там нет.

"Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (перечню грузов) там идет - все (размещение) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место", - пояснил космонавт.

"Пускай тогда не удивляются, если эти блоки по базе (системы инвентаризации грузов) будут оказываться в других местах", - добавил он.

Специалисты ЦУП пообещали учесть пожелания космонавта.