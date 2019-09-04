В Удмуртии в рамках нацпроекта закупили оборудование в больницы

УФА, 4 сен - РИА Новости. Власти Удмуртии в рамках реализации нацпроекта о здравоохранении обеспечили 12 больниц современным оборудованием для раннего диагностирования онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ведомство поясняет, что в 2019 году в Удмуртии началась реализация региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящими в национальный проект "Здравоохранение", инициированный майским указом президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом ее реализация рассчитана до 2024 года.

"В 2019 году в 12 медицинских учреждений региона уже поступило 15 единиц оборудования, в том числе аппараты рентгена, томографы и маммографы. В следующем году закупка оборудования продолжится, что позволит увеличить доступность медицинской помощи и повысить эффективность ранней диагностики и снизить смертность в регионе", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

Отмечается, что медики продолжают выезжать на передвижных медицинских комплексах к жителям населенных пунктов, расположенных вдали от крупных больниц.