Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T20:29Z
https://ria.ru/20190904/1558316412.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153106/67/1531066757_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_ffb4c96e14e964b7c2802f218a9c97c1.jpg
РИА Новости

В Удмуртии в рамках нацпроекта закупили оборудование в больницы

20:29 04.09.2019
32
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
УФА, 4 сен - РИА Новости. Власти Удмуртии в рамках реализации нацпроекта о здравоохранении обеспечили 12 больниц современным оборудованием для раннего диагностирования онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в пресс-службе главы региона.
Ведомство поясняет, что в 2019 году в Удмуртии началась реализация региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящими в национальный проект "Здравоохранение", инициированный майским указом президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом ее реализация рассчитана до 2024 года.
"В 2019 году в 12 медицинских учреждений региона уже поступило 15 единиц оборудования, в том числе аппараты рентгена, томографы и маммографы. В следующем году закупка оборудования продолжится, что позволит увеличить доступность медицинской помощи и повысить эффективность ранней диагностики и снизить смертность в регионе", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
Отмечается, что медики продолжают выезжать на передвижных медицинских комплексах к жителям населенных пунктов, расположенных вдали от крупных больниц.
Ижевск
3 сентября, 16:16РИА Новости
В Удмуртии закупили автомобили для сопровождения пожилых сельчан в больницы
"Стоит отметить, что в сфере ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний ощутимую пользу приносят акции "онкодесант" и "кардиодесант". С их помощью удается выявлять проблемы со здоровьем на ранних стадиях, когда можно говорить об успешности лечения и сразу направить пациентов в центры амбулаторно онкологической помощи, которые в рамках нацпроекта открываются в регионе и оснащаются современным оборудованием", - говорится в сообщении.
100000
УдмуртияОбщество
Рекомендуем
Кандидаты в приемные родители вместе с воспитанницами одного из детских домов
Более 1300 детей устроили в приемные семьи с начала года в Подмосковье
РИА
Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенские власти разработают меры поддержки муниципальных музеев
Химкинский лес
Семь ООПТ создадут в Московской области до ноября 2019 года
Рабочие меняют электропроводку
Программа капремонта домов в Московской области выполнена на треть
Лента
новостей
Новые школьные автобусы
Тверская область получит 23 новых школьных автобуса
Ученик во время обеда в столовой
Ростовские депутаты попросили разработать стандарт питания школьников
Уборка урожая яровой пшеницы
Около 20 новых фермерских хозяйств появятся в 2019 году в Подмосковье
Площадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
Власти Подмосковья утвердили положение о создании ООПТ в Талдоме
Губернатор Омской области Александр Бурков на V Восточном экономическом форуме
Губернатор Омской области обсудил перспективы строительства аэропорта
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Калужская область рассчитывает на сотрудничество с Индией
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Тамбовская область получит 52 школьных автобуса и 7 машин скорой помощи
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор провел переговоры о поставках зерна на Филиппины
Шайба на льду
Пятнадцать новых хоккейных площадок откроют в Подмосковье в 2019 году
Операционное оборудование в лечебно-диагностическом корпусе одного из медицинских центров
В Подмосковье откроют семь новых медучреждений
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области
Власти Заполярья призвали развивать новые направления туризма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния