Крупнейший в России троллейбусный завод возобновит работу до конца года

САРАТОВ, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза", который с марта ввел режим простоя, намерен в четвертом квартале этого года возобновить работу, сообщило в среду министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

"Тролза" с марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"В настоящее время руководством предприятия во взаимодействии с одной из структур, входящих в контур АО "Трансмашхолдинг", предпринимаются меры по восстановлению производственной деятельности и сохранению кадрового потенциала завода. По информации руководства предприятия, планируется возобновление деятельности завода в четвертом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

Минпромэнерго региона совместно с руководством "Тролзы" прорабатывает возможность загрузки предприятия, в том числе за счет взаимодействия с крупными холдингами. "В настоящее время ведется работа по привлечению на предприятие нового эффективного собственника, в том числе в лице одной из структур, входящих в контур АО "Трансмашхолдинг", - поясняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что участники совещания в Минпромторге РФ по обсуждению финансово-экономической ситуации на "Тролзе" признали целесообразным привлечение нового собственника и финансово-экономическое оздоровление предприятия, "не исключая процедуру управляемого банкротства".