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РИА Новости

Крупнейший в России троллейбусный завод возобновит работу до конца года

20:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкТроллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
© РИА Новости / Денис Гришкин
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САРАТОВ, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза", который с марта ввел режим простоя, намерен в четвертом квартале этого года возобновить работу, сообщило в среду министерство промышленности и энергетики Саратовской области.
"Тролза" с марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.
"В настоящее время руководством предприятия во взаимодействии с одной из структур, входящих в контур АО "Трансмашхолдинг", предпринимаются меры по восстановлению производственной деятельности и сохранению кадрового потенциала завода. По информации руководства предприятия, планируется возобновление деятельности завода в четвертом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.
Минпромэнерго региона совместно с руководством "Тролзы" прорабатывает возможность загрузки предприятия, в том числе за счет взаимодействия с крупными холдингами. "В настоящее время ведется работа по привлечению на предприятие нового эффективного собственника, в том числе в лице одной из структур, входящих в контур АО "Трансмашхолдинг", - поясняется в сообщении.
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
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В ведомстве отметили, что участники совещания в Минпромторге РФ по обсуждению финансово-экономической ситуации на "Тролзе" признали целесообразным привлечение нового собственника и финансово-экономическое оздоровление предприятия, "не исключая процедуру управляемого банкротства".
Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", в число возможных инвесторов завода входят "Трансмашхолдинг", группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин. Банк "Россия" 29 августа подал в саратовский арбитраж иск о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей.
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