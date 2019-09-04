Палестина предупредила о последствиях визита Нетаньяху в Хеврон

МОСКВА/ГАЗА/РАМАЛЛАХ, 4 сен - РИА Новости. Администрация лидера Палестины Махмуда Аббаса предостерегла от последствий визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в расположенный на Западном берегу город Хеврон, сообщается в заявлении пресс-секретаря палестинского лидера Набиля Абу Рудейны.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин посетил Пещеру Праотцов в Хевроне. Нетаньяху посетил израильское поселение в городе.

"Вторжение премьер-министра Израиля Нетаньяху в город Хеврон представляет собой эскалацию и провокацию чувств мусульман, также является продолжением нападений на наши исламские и христианские святыни, как в оккупированном Иерусалиме, так и в Хевроне", - говорится в документе.

"Мы предостерегаем от серьезных последствий этого вторжения, которое Нетаньяху совершил для того, чтобы получить голоса израильских радикальных правых сил и в рамках планов оккупантов евреизировать старый город в Хевроне, включая священную Пещеру Праотцов", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, "оккупационное правительство несет ответственность за эту опасную эскалацию, которая нацелена на то, чтобы ввязать регион в религиозную войну, последствия и результаты которой никто не сможет вынести".

Абу Рудейна также подчеркнул необходимость вмешательства международного сообщества и организации ЮНЕСКО для прекращения израильских нарушений в Хевроне.

Город Хеврон поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.