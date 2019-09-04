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РИА Новости

Палестина предупредила о последствиях визита Нетаньяху в Хеврон

20:22 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА/ГАЗА/РАМАЛЛАХ, 4 сен - РИА Новости. Администрация лидера Палестины Махмуда Аббаса предостерегла от последствий визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в расположенный на Западном берегу город Хеврон, сообщается в заявлении пресс-секретаря палестинского лидера Набиля Абу Рудейны.
Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин посетил Пещеру Праотцов в Хевроне. Нетаньяху посетил израильское поселение в городе.
"Вторжение премьер-министра Израиля Нетаньяху в город Хеврон представляет собой эскалацию и провокацию чувств мусульман, также является продолжением нападений на наши исламские и христианские святыни, как в оккупированном Иерусалиме, так и в Хевроне", - говорится в документе.
"Мы предостерегаем от серьезных последствий этого вторжения, которое Нетаньяху совершил для того, чтобы получить голоса израильских радикальных правых сил и в рамках планов оккупантов евреизировать старый город в Хевроне, включая священную Пещеру Праотцов", - отмечается в заявлении.
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Согласно документу, "оккупационное правительство несет ответственность за эту опасную эскалацию, которая нацелена на то, чтобы ввязать регион в религиозную войну, последствия и результаты которой никто не сможет вынести".
Абу Рудейна также подчеркнул необходимость вмешательства международного сообщества и организации ЮНЕСКО для прекращения израильских нарушений в Хевроне.
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Город Хеврон поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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