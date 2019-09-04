Крупнейший в России троллейбусный завод приостановил сокращение штата

САРАТОВ, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза", приступивший с июня к массовому сокращению штата, приостановил эту процедуру, сообщило в среду министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

"Тролза" с марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"Процедура массового сокращения персонала приостановлена", - говорится в сообщении.

Минпромэнерго области отмечает, что для содействия в стабилизации ситуации на "Тролзе" провело ряд выездных рабочих совещаний на базе предприятия с участием его руководства, проводит работу с собственником, в том числе по привлечению на площадку завода предприятий-арендаторов и по недопущению образования задолженности по зарплате. Кроме того, правительство области провели встречи с руководством банков для привлечения кредитных ресурсов для исполнения "Тролзой" ранее заключенных договоров.

Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", в число возможных инвесторов завода входят "Трансмашхолдинг", группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин. Банк "Россия" 29 августа подал в саратовский арбитраж иск о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей.