Избирком опроверг заявления о нарушениях на выборах в думу Пензы

ПЕНЗА, 4 сен - РИА Новости. Нарушений в ходе предвыборной кампании в Пензенскую городскую думу не зафиксировано, ни одна из жалоб не нашла подтверждения, сообщил РИА Новости в среду председатель областного избиркома Александр Синюков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что оппозиционные кандидаты в депутаты Пензенской городской думы выступают против "массового досрочного голосования", считая, что оно необоснованно и ведет к фальсификациям.

"От избирателей, которые бы жаловались на то, что к ним применяют определенные меры и это влияет на их волеизъявление, сообщений нет. Всего в областную избирательную комиссию поступило 33 жалобы, все они проверены, но ни одна жалоба подтверждения не нашла… Провокационные моменты были и будут. Некоторые искали их с момента выдвижения. В целом ситуация контролируемая, тесно взаимодействуем и с УМВД, и с прокуратурой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, число досрочно проголосовавших не превышает показателя пятилетней давности на выборах в городскую думу в 2014 году. "Если говорить о прошлых выборах пятилетней давности, то тогда в Пензе проголосовало досрочно 16 655 человек, или 4,6% (от числа избирателей). На утро среды проголосовали 2,96%, или 11 921 человек", - отметил он.

Синюков отметил, что пензенские избиратели на федеральных и региональных выборах в 2017-2018 годах привыкли к системе "Мобильный избиратель", но на муниципальных выборах это по закону сделать невозможно, поэтому они смогут только проголосовать на своем участке 8 сентября или же реализовать свое активное избирательное право досрочно.

"По Пензе получается такая ситуация, что у нас только 4,5 тысячи членов (избирательных) комиссий с правом решающего голоса, которые не будут по своему месту жительства и будут работать на участках, общественную безопасность будут организовывать сотрудники полиции и Национальной гвардии... у нас более 5 тысяч сотрудников медицинских учреждений, которые в этот день будут работать", - пояснил глава избиркома.

По его словам, также некоторые жители выходные дни 7-8 сентября в связи с хорошей теплой погодой решили провести за пределами города. "Законом предусмотрено в качестве причин для досрочного голосования - "и иные причины", поэтому отказать в досрочном голосовании не вправе", - уточнил собеседник агентства.

По словам Синюкова, впервые в Пензе выборы в гордуму будут проходить по смешанной системе, из 35 депутатов 25 будут избраны по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам. В выборах участвуют девять политических партий и 147 кандидатов-одномандатников.

Депутаты Пензенской городской думы нынешнего созыва были избраны по одномандатным округам на пятилетний срок по итогам голосования 14 сентября 2014 года.