В штате Мичиган запретили продажу ароматизированных электронных сигарет

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Штат Мичиган первым в США ввел запрет на ароматизированные электронные сигареты, сообщает газета Штат Мичиган первым в США ввел запрет на ароматизированные электронные сигареты, сообщает газета The Washington Post

"Сегодня губернатор Гретхен Уитмер предприняла решительный шаг для защиты детей Мичигана от пагубного воздействия электронных сигарет. Мичиган стал первым штатом в США, где запрещены ароматизированные добавки к никотиновым электронным сигаретам", - говорится в сообщении на сайте правительства штата.

"Моя главная задача на посту губернатора – безопасность наших детей. Сейчас компании, продающие электронные сигареты, используют добавки с ароматом конфет, чтобы подсадить наших детей на никотин, и безосновательно создают уверенность, что эти продукты безопасны. Сегодня этому положен конец", - заявила губернатор в связи с введением запрета на продажу ароматизированных добавок в магазинах штата и онлайн. Производители выпускают добавки со вкусами популярных карамелей, соков, жевательных резинок.

Ранее главный врач штата Джоней Калдун заявил, что популярность ароматизированных электронных сигарет среди молодежи обрела характер чрезвычайной ситуации и несет угрозу общественному здоровью.

Действующий со среды запрет устанавливается на шесть месяцев и будет продлеваться по истечении этого времени. Помимо запрета на продажу, в рекламе этой продукции в Мичигане отныне запрещено использование таких слов, как "чистый", "безопасный", "здоровый", поскольку они создают ложный образ вокруг курения.

По данным, которые приводит правительство Мичигана, с 2017 по 2018 годы число пользователей электронных сигарет среди воспитанников старшей школы возросло на 78%, средней – на 48%. В 2018 году каждый пятый старшеклассник регулярно курил электронные сигареты, всего число несовершеннолетних пользователей этой продукции в США может достигать 3,6 миллионов человек.