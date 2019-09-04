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РИА Новости

В штате Мичиган запретили продажу ароматизированных электронных сигарет

20:01 04.09.2019
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© Fotolia / ppi09Электронная сигарета
Электронная сигарета
© Fotolia / ppi09
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Штат Мичиган первым в США ввел запрет на ароматизированные электронные сигареты, сообщает газета The Washington Post.
"Сегодня губернатор Гретхен Уитмер предприняла решительный шаг для защиты детей Мичигана от пагубного воздействия электронных сигарет. Мичиган стал первым штатом в США, где запрещены ароматизированные добавки к никотиновым электронным сигаретам", - говорится в сообщении на сайте правительства штата.
"Моя главная задача на посту губернатора – безопасность наших детей. Сейчас компании, продающие электронные сигареты, используют добавки с ароматом конфет, чтобы подсадить наших детей на никотин, и безосновательно создают уверенность, что эти продукты безопасны. Сегодня этому положен конец", - заявила губернатор в связи с введением запрета на продажу ароматизированных добавок в магазинах штата и онлайн. Производители выпускают добавки со вкусами популярных карамелей, соков, жевательных резинок.
Ранее главный врач штата Джоней Калдун заявил, что популярность ароматизированных электронных сигарет среди молодежи обрела характер чрезвычайной ситуации и несет угрозу общественному здоровью.
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Действующий со среды запрет устанавливается на шесть месяцев и будет продлеваться по истечении этого времени. Помимо запрета на продажу, в рекламе этой продукции в Мичигане отныне запрещено использование таких слов, как "чистый", "безопасный", "здоровый", поскольку они создают ложный образ вокруг курения.
По данным, которые приводит правительство Мичигана, с 2017 по 2018 годы число пользователей электронных сигарет среди воспитанников старшей школы возросло на 78%, средней – на 48%. В 2018 году каждый пятый старшеклассник регулярно курил электронные сигареты, всего число несовершеннолетних пользователей этой продукции в США может достигать 3,6 миллионов человек.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Всего в стране расследуются 193 таких случая в 22 штатах. В рамках расследования изучаются случаи тяжелых легочных заболеваний, не вызванных инфекцией.
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