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РИА Новости

Госдеп назвал цель санкций против Ирана

19:56 04.09.2019 (обновлено: 19:57 04.09.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Новые санкции, которые американский минфин ввел в среду, направлены на прекращение незаконной продажи иранской нефти, средства от которой, по версии правительства США, направляются на финансирование террористической активности и поддержку президента Сирии Башара Асада, заявил в ходе брифинга в госдепартаменте спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Ранее Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана, в список включены девять физических лиц, 16 компаний и 6 судов и по пяти санкции уточнены. Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.
"В дополнение к сегодняшним санкциям в отношении физлиц США предпринимают действия против сил "Кудс" (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции - КСИР). Средства от продажи нефти идут для поддержания террористической активности. Силы "Кудс" занимаются этим в течение нескольких месяцев. Эта сеть уже получила сотни миллионов долларов за незаконную продажу нефти", - сказал он.
По его словам, Иран "за последние месяцы использовал более десяти танкеров, чтобы перевезти более десяти миллионов тонн нефти". "Эти деньги использовались нередко для поддержки Асада. Выручка от продаж (нефти) составила более полумиллиарда долларов", - добавил спецпредставитель.
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Хук заявил, что для продажи нефти используются различные тактики – например, меняется страна происхождения нефти, фальсифицируются документы, отключаются передатчики о нахождении судов, "что нарушает международные нормы и несет угрозу безопасности судоходства". "Такие танкеры пытались пройти проверку, будто в них была иракская, а не иранская нефть", - отметил Хук.
Он заключил, что каждый порт и каждая компания должна очень серьезно подходить к сегодняшним санкциям США, в противном случае, им грозят репутационные и финансовые риски.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
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