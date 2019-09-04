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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область получит 52 школьных автобуса и 7 машин скорой помощи

19:52 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТАМБОВ, 4 сен - РИА Новости. В Тамбовскую область в 2019 году поступят 52 новых школьных автобуса и 7 машин скорой помощи, средства на их приобретение выделены из федерального бюджета, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что обеспечение безопасной транспортировки детей в школу в сельских районах и развитие службы скорой помощи являются одними из приоритетных социально значимых задач региональной власти, поэтому "делается все возможное, чтобы доказать на федеральном уровне необходимость максимального участия региона в соответствующих государственных программах".

"Новая техника поступит на Тамбовщину в соответствии с распоряжениями правительства страны. Так, сфера образования региона получит автобусы российского производства разной вместимости. Они заменят те, которые эксплуатируются уже более 10 лет. Обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается специализированная организация - ТОГБУ "Школьный автобус"". Сельские больницы тоже ждет обновление транспорта. До конца года в лечебные учреждения поставят автомобили повышенной проходимости, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи в любой ситуации", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что в 2005-2018 годах регион приобретел 442 школьных автобуса, которые перевозят более 8,5 тысячи детей по 479 маршрутам протяженностью более 6 тысяч километров. В составе областной службы скорой помощи - более 200 единиц транспорта. За последние четыре года произошло серьезное обновление ее автопарка. Так, в 2016 году в рамках проекта "Единой России" - "Качество жизни - здоровье" было получено 57 санитарных машин. В 2017 году приобретены еще 12 единиц транспорта, в 2018 году - 18.
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