Ростовские депутаты попросили разработать стандарт питания школьников

Ученик во время обеда в столовой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Питание детей в школах по всей стране должно осуществляться по единому стандарту, регулирующему, в частности, вопрос о том, какой уровень власти должен осуществлять финансирование, считает председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

В среду он провел встречу с депутатами Государственной думы РФ от Ростовской области.

"Считаем очень актуальным тему детского питания в школах. Мы понимаем, что необходимы единые стандарты, единые подходы, но самое главное, единое регулирование во всей стране", - сказал Ищенко. Он пояснил, что на сегодняшний день можно наблюдать колоссальный разброс в видах помощи в разных муниципалитетах, который зависит от выделяемых средств и возможностей муниципального образования.

"Очевидно, что нужны единые федеральные стандарты обеспечения питанием детей в школах… четкое закрепление полномочий, какой уровень власти регулирует эти вопросы, какой финансирует. Цель одна – ребенок в школе должен полноценно питаться в течение всего периода, когда он находится в образовательном учреждении. Независимо от того, где он живет", - отметил Ищенко. По его мнению, также необходимо урегулировать вопросы питания льготников в школах.