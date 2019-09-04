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РИА Новости
Ростовская область

Ростовские депутаты попросили разработать стандарт питания школьников

19:49 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Питание детей в школах по всей стране должно осуществляться по единому стандарту, регулирующему, в частности, вопрос о том, какой уровень власти должен осуществлять финансирование, считает председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В среду он провел встречу с депутатами Государственной думы РФ от Ростовской области.
"Считаем очень актуальным тему детского питания в школах. Мы понимаем, что необходимы единые стандарты, единые подходы, но самое главное, единое регулирование во всей стране", - сказал Ищенко. Он пояснил, что на сегодняшний день можно наблюдать колоссальный разброс в видах помощи в разных муниципалитетах, который зависит от выделяемых средств и возможностей муниципального образования.
"Очевидно, что нужны единые федеральные стандарты обеспечения питанием детей в школах… четкое закрепление полномочий, какой уровень власти регулирует эти вопросы, какой финансирует. Цель одна – ребенок в школе должен полноценно питаться в течение всего периода, когда он находится в образовательном учреждении. Независимо от того, где он живет", - отметил Ищенко. По его мнению, также необходимо урегулировать вопросы питания льготников в школах.
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"На ближайшее время мы запланировали обращение в Госдуму по этому вопросу", - сказал председатель заксобрания области. Он попросил депутатов Государственной думы РФ от Ростовской области поддержать это обращение.
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