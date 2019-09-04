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РИА Новости
Культура

Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова

19:47 04.09.2019 (обновлено: 19:54 04.09.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ", заявили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.
"За последние несколько лет здание студии ТРИТЭ Никиты Михалкова неоднократно подвергалось нападениям злоумышленников, сегодня ночью окна студии были разбиты снова. Полагаем, что данные действия могут быть связаны с авторской программой Никиты Михалкова "БесогонТВ", ведь все летние каникулы на телеканале "Россия 24" шли выпуски из "Золотой коллекции" – это программы на самые острые и злободневные темы", - сообщили в пресс-службе.
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Популярные комментарии
Если бы просто шпаны ... Похоже, очень правильно и болезненно кому-то Никита Михалков на хвост наступает в своих передачах! Кстати, за ВСЕ выпуски "Бесогона" Никите Сергеевичу ОГРОМНОЕ спасибо! И скорейшего восстановления здоровья!
4 сентября, 19:57
kkwlinat
1901036
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