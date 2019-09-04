Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T19:42Z
https://ria.ru/20190904/1558315417.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153010/11/1530101175_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a7358c70e2edba7e34d1a7b1269e6fea.jpg
РИА Новости

Суд оставил под стражей воронежца, сбившего курсанта МЧС

19:42 04.09.2019
604
© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа продлил на месяц содержание под стражей водителя Mercedes, который пытался задавить курсанта МЧС, говорится в сообщении суда.
Инцидент произошел 1 апреля этого года. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня" и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. Суд заключил водителя под стражу до 9 июня, затем арест дважды продлевали.
"Четвертого сентября Ленинский районный суд Воронежа ... принял решение продлить срок содержания под стражей Дмитренко В.В. по 9 октября 2019 года включительно", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. По информации полиции, на счету Дмитренко 46 нарушений скоростного режима на дорогах. Суд лишил его 18 июля права управлять автомобилем.
По данным следствия, врачи диагностировали у пострадавшего курсанта сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематому левой голени. Вскоре после случившегося его выписали из больницы.
ДТП в Воронежской области
1 сентября, 21:11РИА Новости
В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП
3202020
Следственный комитет РФМЧС РФВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Машина Следственного комитета РФ
СК проверит инциденты с бандой подростков в Нижегородской области
РИА
Новости
Премьер-министр Борис Джонсон
Эксперт рассказала, почему Джонсон проигнорировал вопрос Корбина
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова
Лента
новостей
Болонья. Архивное фото
Российские туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп назвал цель санкций против Ирана
Самолет СУ-25УБ
СМИ назвали возможную причину крушения Су-25
Ликвидация лесных пожаров
Дожди в Якутии потушили за сутки более 50 лесных пожаров в зоне контроля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху заявил, что евреи останутся в Хевроне навсегда
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Крупнейший в России троллейбусный завод возобновит работу до конца года
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Палестина предупредила о последствиях визита Нетаньяху в Хеврон
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Лондон
Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК в Донбассе
Украина задумалась о возвращении российских наблюдателей в Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния