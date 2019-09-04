Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
"Прошу признать виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев заключения с отбыванием в колонии общего режима", - запросил наказание гособвинитель.
Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.
Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях
Это случилось после несанкционированного шествия, которое предприняли некоторые участники согласованной акции в центре Москвы 10 августа. Сам Котов виновным себя не считает.
Котову грозит до пяти лет лишения свободы. До него указанная статья УК РФ уже применялась несколько раз, единственным осужденным по ней пока является Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии. Но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.