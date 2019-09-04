Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

"Прошу признать виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев заключения с отбыванием в колонии общего режима", - запросил наказание гособвинитель.

Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела.

Это случилось после несанкционированного шествия, которое предприняли некоторые участники согласованной акции в центре Москвы 10 августа. Сам Котов виновным себя не считает.