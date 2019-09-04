Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T19:36Z
https://ria.ru/20190904/1558315296.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155749/36/1557493634_0:109:3072:1837_1036x0_80_0_0_9290647bc2bed9bcdcfb1ed4b4ca1323.jpg
РИА Новости

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

19:36 04.09.2019
1352
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
"Прошу признать виновным по статье 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев заключения с отбыванием в колонии общего режима", - запросил наказание гособвинитель.
Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.
Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Это случилось после несанкционированного шествия, которое предприняли некоторые участники согласованной акции в центре Москвы 10 августа. Сам Котов виновным себя не считает.
Котову грозит до пяти лет лишения свободы. До него указанная статья УК РФ уже применялась несколько раз, единственным осужденным по ней пока является Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии. Но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.
80000526
МоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Премьер-министр Борис Джонсон
Эксперт рассказала, почему Джонсон проигнорировал вопрос Корбина
РИА
Новости
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию, вынесли приговор
Болонья. Архивное фото
Российские туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье
Лента
новостей
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане управляющий банка оформил более ста фиктивных кредитов
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК в Донбассе
Украина задумалась о возвращении российских наблюдателей в Донбасс
Молоток и наручники на столе у судьи
Суд оставил под стражей воронежца, сбившего курсанта МЧС
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Прокатчик автомобилей намерен взыскать с ФБК миллиард рублей
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову
В здании Государственной Думы РФ в Москве
Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова
Самолет СУ-25УБ
СМИ назвали возможную причину крушения Су-25
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния