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РИА Новости

Власти Йемена опровергли участие в переговорах с южными сепаратистами

19:32 04.09.2019
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© AP Photo / Hani MohammedСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена опровергло сообщения СМИ об участии в непрямых переговорах в Джидде с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.
Ранее арабские СМИ сообщили, что власти Йемена и сепаратисты начали непрямые переговоры в саудовской Джидде, куда во вторник прибыли представители Переходного совета по приглашению властей Саудовской Аравии, которые пытаются наладить диалог между сторонами конфликта на юге Йемена. Официальный представитель совета Низар Хайсам сообщил РИА Новости, что в ближайшие два дня ожидается ряд встреч с саудовской стороной, в частности с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Салманом.
"Никаких прямых или непрямых переговоров с совершившими переворот сепаратистскими группировками не ведется", - сообщил в среду РИА Новости советник министра информации Мухтар ар-Рахби.
Он пояснил, что члены правительства Йемена встретились с саудовским руководством в Джидде, чтобы поделиться видением правительства на ситуацию вокруг переворота и вооруженного мятежа на юге страны, который, по заявлениям йеменских властей, поддерживают ОАЭ.
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"Никакого диалога с сепаратистами не будет до полного вывода их сил из государственных учреждений и передачи правительственных структур законным властям", - отметил он.
Он подчеркнул, что йеменцы не воспримут угрозы в адрес правительства с целью заставить его участвовать в переговорах до ухода сепаратистов с занятых позиций.
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
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Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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Источник: эмиратские военные прибыли в Аден для поддержки сепаратистов
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