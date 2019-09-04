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РИА Новости

Нетаньяху заявил, что евреи останутся в Хевроне навсегда

19:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ , 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе исторического выступления в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан заявил, что евреи останутся в городе "навсегда".
Город Хеврон поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.
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"Я горжусь тем, что год назад мое правительство одобрило план на строительство еврейского квартала... Мы также занимаемся другими важными вопросами, например, касательно доступности пещеры праотцов", - приводит канцелярия слова Нетаньяху в ходе мемориальной церемонии по случаю годовщины беспорядков 1929 года, когда в ходе столкновений с арабами были убиты 67 евреев.
"Мы не собираемся никого изгонять, но никто и нас не выгонит... мы не чужаки в Хевроне, мы останемся здесь навсегда", - добавил он.
Нетаньяху стал первым израильским премьер-министром, выступившим в Хевроне с публичной речью.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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Биньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Очень верное замечание Премьер-министр а Израиля!
4 сентября, 21:49
MSMartin Stashevskiy
6800033
Да, пусть себе делают, что хотят. Ихние проблемы нас не должны касаться, незачем нам опускаться до их уровня обсуждения чужих проблем.
4 сентября, 21:06
ДПДубль Пусто
3000025
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