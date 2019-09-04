Нетаньяху заявил, что евреи останутся в Хевроне навсегда

ТЕЛЬ-АВИВ , 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе исторического выступления в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан заявил, что евреи останутся в городе "навсегда".
Город Хеврон поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта. Согласно Торе, в древней части города похоронены праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков и их жены.
"Я горжусь тем, что год назад мое правительство одобрило план на строительство еврейского квартала... Мы также занимаемся другими важными вопросами, например, касательно доступности пещеры праотцов", - приводит канцелярия слова Нетаньяху в ходе мемориальной церемонии по случаю годовщины беспорядков 1929 года, когда в ходе столкновений с арабами были убиты 67 евреев.
"Мы не собираемся никого изгонять, но никто и нас не выгонит... мы не чужаки в Хевроне, мы останемся здесь навсегда", - добавил он.
Нетаньяху стал первым израильским премьер-министром, выступившим в Хевроне с публичной речью.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.