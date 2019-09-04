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РИА Новости

США надеются на достижение "лучшего" соглашения с Ираном, заявили в Госдепе

19:21 04.09.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА новости. Администрация США надеется на достижение "лучшего" соглашения с Ираном путем дипломатических усилий и при усилении давления на Тегеран, заявил в среду спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
"Президент вышел из соглашения с Ираном, поскольку оно давало возможность получения ими ядерного оружия … президент бы очень хотел видеть дипломатическое решение этого и было бы очень полезно, если бы Иран отвечал на нашу дипломатию дипломатией, нежели кинетической силой", - сказал Хук на брифинге в госдепартаменте.
Он заявил при этом, что не считает, что вводимые на регулярной основе санкции против Тегерана мешают возможности дипломатического урегулирования и достижения консенсуса. "Мы продолжим увеличивать давление", - сказал дипломат, пообещав новые санкции. Он отметил, что исторически именно давление заставляло Иран идти на переговоры, при этом выход Вашингтона из соглашения, позволяет США лучше обеспечивать свои интересы.
"Президент бы хотел прийти к новому и более хорошему соглашению, которое бы отвечало ряду угроз, которые Иран представляет для мира и безопасности: ядерная, ракетная программы, агрессия в регионе, незаконные задержания американских граждан", - сказал Хук.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 10:30РИА Новости
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