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РИА Новости

США считают, что смогут договориться по торговле с новым руководством ЕС

19:20 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. США считают, что могут договориться с Евросоюзом по торговым вопросам при наличии в Брюсселе "правильных людей", с которыми можно вести конструктивный диалог, заявил в среду журналистам американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд.
Посол проинформировал в среду в ходе телефонного брифинга об итогах поездки госсекретаря Майка Помпео в Брюссель, который провел закрытые встречи с будущими руководителями ЕС, включая избранную главу ЕК.
"Суть наших торговых разногласий не изменилась. И соответствующие решения с обеих сторон не изменились, в том числе возможность со стороны президента, если он того пожелает, ввести автомобильные пошлины. Ничего из этого не изменилось", - сказал Сондлэнд, отвечая на вопрос о состоянии торгового диалога между сторонами.
При этом он допустил, что "с правильными людьми эти трудные вопросы могли бы быть проработаны, потому что они требуют большого общения и участия, и они требуют большого доверия между участниками переговоров".
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"Вот, наверное, что изменилось. Личная "химия" является очень важной частью этого, и мы осторожно оптимистично настроены после этих встреч, что мы будем работать с людьми, которые будут вдумчивыми и конструктивными в диалоге", - сказал Сондлэнд.
США в прошлом году ввели дополнительные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции, в том числе из Евросоюза. ЕС ответил также повышением пошлин на определенные товары. При этом в июле прошлого года Еврокомиссия и США договорились идти по пути сближения в торговле.
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