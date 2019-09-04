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РИА Новости

В ОБСЕ оценили ход работ по восстановлению моста в Станице Луганской

19:18 04.09.2019 (обновлено: 20:05 04.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вид на мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК/МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что наблюдается положительная динамика в работах по ремонту моста в Станице Луганской в Донбассе, завершено разминирование подходов к нему.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Ранее в рамках заседания контактной группы по Донбассу была достигнута договоренность о порядке проведения его ремонта.
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"Хочу отметить положительную динамику имплементации решений контактной группы по восстановлению моста в Станице Луганской", - сказал Сайдик журналистам.
По его словам, сейчас завершено разминирование подходов к мосту, производится демонтаж фортификационных сооружений. "Это позволяет начать подготовку и последующее проведение ремонтно-восстановительных работ", - добавил дипломат.
При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что Киев "продолжает использовать мост в политических целях", а его представитель на переговорах в Минске не был готов к обсуждению этого вопроса.
"Несмотря на отсутствие прогресса в фактической реализации плана ремонтных работ украинской стороной, ЛНР рассчитывает на конструктивное обсуждение контактной группой в Минске ситуации, сложившейся в районе моста через реку Северский Донец", - сообщила РИА Новости представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
Как заявила в свою очередь Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, для завершения работ по ремонту моста в Станице Луганской к концу осени "мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных".
Кроме того, по ее словам, "достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса".
"Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей). Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, которое подлежит возвращению украинскому владельцу – хлебозавод", - написала Олифер на странице в Facebook.
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