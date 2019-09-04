В ОБСЕ оценили ход работ по восстановлению моста в Станице Луганской

ЛУГАНСК/МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что наблюдается положительная динамика в работах по ремонту моста в Станице Луганской в Донбассе, завершено разминирование подходов к нему.

Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Ранее в рамках заседания контактной группы по Донбассу была достигнута договоренность о порядке проведения его ремонта.

"Хочу отметить положительную динамику имплементации решений контактной группы по восстановлению моста в Станице Луганской", - сказал Сайдик журналистам.

По его словам, сейчас завершено разминирование подходов к мосту, производится демонтаж фортификационных сооружений. "Это позволяет начать подготовку и последующее проведение ремонтно-восстановительных работ", - добавил дипломат.

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что Киев "продолжает использовать мост в политических целях", а его представитель на переговорах в Минске не был готов к обсуждению этого вопроса.

"Несмотря на отсутствие прогресса в фактической реализации плана ремонтных работ украинской стороной, ЛНР рассчитывает на конструктивное обсуждение контактной группой в Минске ситуации, сложившейся в районе моста через реку Северский Донец", - сообщила РИА Новости представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

Как заявила в свою очередь Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, для завершения работ по ремонту моста в Станице Луганской к концу осени "мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных".

Кроме того, по ее словам, "достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса".