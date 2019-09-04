Российские туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье

РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи, сообщили РИА Новости в полицейском управлении итальянского города.

Во вторник две пары россиян отдыхали на площади близ средневековых башен, являющихся символом Болоньи, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги. В этот момент он увидел мужчину, который пытался скрыться с добычей и бросился ему вдогонку.

Вместе с товарищем они обездвижили вора, который безуспешно попытался от них отбиться. После этого россияне вызвали полицию, которая прибыла на место и арестовала преступника. Им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.