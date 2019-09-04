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РИА Новости

Российские туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье

19:17 04.09.2019 (обновлено: 19:27 04.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБолонья. Архивное фото
Болонья. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи, сообщили РИА Новости в полицейском управлении итальянского города.
Во вторник две пары россиян отдыхали на площади близ средневековых башен, являющихся символом Болоньи, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги. В этот момент он увидел мужчину, который пытался скрыться с добычей и бросился ему вдогонку.
Вместе с товарищем они обездвижили вора, который безуспешно попытался от них отбиться. После этого россияне вызвали полицию, которая прибыла на место и арестовала преступника. Им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.
"Наш патруль приехал спустя несколько минут. В ходе схватки задержавшие преступника мужчины не пострадали", - сказал представитель полиции.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссияИталияВ мире
Популярные комментарии
Знай наших!!!
4 сентября, 20:22
VVitaliyTitov125
2400000
Наши конечно не пострадали. Вопрос не в этом. А в том, что мы россияне контролируем и общественный порядок в странах Евросоюза. Пора бы им начать платить нам за это.
5 сентября, 05:52
Михаил !!!
640000
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