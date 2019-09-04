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РИА Новости

ВТБ запускает первый этап проекта "Цифровая ипотека"

19:16 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Банк ВТБ начал реализацию пилотного проекта сервиса по оформлению цифровой ипотеки через свой сайт, без необходимости посещения офиса банка, сообщает пресс-служба ВТБ.
Пользователи сервиса смогут, в частности, оставить заявку на ипотеку на приобретение готового или строящегося объекта недвижимости, а также рефинансирование. Чтобы получить окончательное решение банка, заемщику в личном кабинете необходимо заполнить электронную анкету и загрузить сканы документов. Клиенты могут удаленно согласовать понравившееся жилое помещение и записаться на проведение сделки в банк.
Первый этап проекта "Цифровая ипотека" запускается в тестовом режиме.
"В рамках новой стратегии ВТБ как технологичный банк стремится предоставлять клиентам удобные дополнительные цифровые сервисы. Пока сервис доступен жителям московского региона, но уже до конца года мы планируем расширить его действие на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Масштабирование на всю сеть планируется в следующем году", – приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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