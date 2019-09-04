Эксперт раскритиковал заявление Мединского о комиксах

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комиксы активно изучают и исследуют, по ним пишутся диссертации, они являются отдельным видом искусства, и примером этому могут служить книги "Маус" Арта Шпигельмана и "Контракт с Богом" Уилла Айснера, считает кинокритик Сергей Сергиенко.

Ранее на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что комиксы главным образом ориентируются на детей, которые только учатся читать. Он также назвал "убожеством" чтение комиксов взрослыми людьми.

"Говорить о том, что "комикс - для тех, кто не умеет читать" в мире, где есть как минимум "Маус" Арта Шпигельмана, "Контракт с Богом" Уилла Айснера и "Хранители" Алана Мура и Дэйва Гиббонса, — странно. По комиксам давно пишутся диссертации, а в прогрессивных странах комиксы активно изучаются и исследуются", - сказал РИА Новости Сергиенко.

Он подчеркнул, что комикс является отдельным видом искусства, а не "книгой с картинками и текстом", добавив, что на ММКВЯ будет отдельная секция, посвященная комиксам, с полноценной панелью для презентациями от издателей и авторов комиксов.

Графический роман Арта Шпигельмана рассказывает о жизни его отца, польского еврея, который пережил Холокост. Книга удостоилась Пулитцеровской премии в 1992 году.

"Контракт с Богом" Уилла Айснера был создан в конце 1970-х годов, произведя революцию в мире американских комиксов: в нем не было фантастической составляющей. Он посвящен четырем историям иммигрантов в Нью-Йорке в 1930-х годах.