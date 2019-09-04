СМИ узнали имена погибших на Ставрополье пилотов Су-25

Накануне штурмовик, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разбился примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет при ударе об землю взорвался и полностью разрушился. Кабина ушла в грунт на глубину более трех метров, ее извлекли из воронки. Специалисты нашли оба черных ящика — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. По предварительным данным, их техническое состояние оценивается как удовлетворительное.