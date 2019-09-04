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РИА Новости

СМИ узнали имена погибших на Ставрополье пилотов Су-25

19:13 04.09.2019 (обновлено: 23:02 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Стали известны имена двоих погибших пилотов штурмовика Су-25УБ, разбившегося накануне на Ставрополье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Жертвами катастрофы стали Юрий Борцов и Артем Лычев. Они проживали в Буденновске.
Накануне штурмовик, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разбился примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет при ударе об землю взорвался и полностью разрушился. Кабина ушла в грунт на глубину более трех метров, ее извлекли из воронки. Специалисты нашли оба черных ящика — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. По предварительным данным, их техническое состояние оценивается как удовлетворительное.
Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач".
Су-25УБ — двухместный учебно-боевой самолет для подготовки и тренировки летчиков, может решать боевые задачи в полном объеме.
Штурмовик Су-25УБ
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Крушение Су-25 на СтавропольеСтавропольеСу-25Министерство обороны РФМоскваБуденновскПроисшествия
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