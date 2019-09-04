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РИА Новости

В ДНР рассказали об условиях, необходимых для установления мира в Донбассе

19:13 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Предоставление особого статуса Донбассу и закрепление его в конституции Украины является единственным и безальтернативным условием возвращения мира в регион, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Украинская сторона настаивает на проведении своей версии децентрализации без закрепления особого статуса республик в конституции, что прямо противоречит Комплексу мер. Киевские власти должны отдавать себе отчет, что возврат к мирному сосуществованию Украины и Донбасса на старых условиях невозможен. Особый статус, призванный снять коренные противоречия, остается единственным и безальтернативным условием", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его действие до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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