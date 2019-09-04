В ДНР рассказали об условиях, необходимых для установления мира в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Предоставление особого статуса Донбассу и закрепление его в конституции Украины является единственным и безальтернативным условием возвращения мира в регион, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Украинская сторона настаивает на проведении своей версии децентрализации без закрепления особого статуса республик в конституции, что прямо противоречит Комплексу мер. Киевские власти должны отдавать себе отчет, что возврат к мирному сосуществованию Украины и Донбасса на старых условиях невозможен. Особый статус, призванный снять коренные противоречия, остается единственным и безальтернативным условием", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его действие до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий.