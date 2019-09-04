Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян

"Согласно проекту приказа при расчете кредитной организацией, осуществляющей обслуживание счетов граждан, суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест на основании исполнительного документа, будут учитываться ограничения на удержания из заработной платы и исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии по случаю потери кормильца, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)", - говорится в сообщении Минюста.