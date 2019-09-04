Минюст предложил уточнить порядок расчета разумного срока судопроизводства

Минюст уточняет, что проект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного Суда РФ, которым часть третья соответствующей статьи УПК признана не соответствующей Конституции в той мере, в какой она позволяет при определении разумного срока уголовного судопроизводства для потерпевшего не учитывать период со дня подачи заявления о преступлении до момента возбуждения уголовного дела в случаях, когда производство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвинительного приговора.