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РИА Новости

Минюст предложил уточнить порядок расчета разумного срока судопроизводства

19:07 04.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минюст России разработал проект федерального закона, уточняющий порядок исчисления разумного срока следствия и суда, сообщает в среду пресс-служба министерства.
Изменения предлагается внести в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ в части уточнения порядка определения момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства.
Минюст уточняет, что проект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного Суда РФ, которым часть третья соответствующей статьи УПК признана не соответствующей Конституции в той мере, в какой она позволяет при определении разумного срока уголовного судопроизводства для потерпевшего не учитывать период со дня подачи заявления о преступлении до момента возбуждения уголовного дела в случаях, когда производство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвинительного приговора.
"Законопроектом предусматривается включение в разумный срок уголовного судопроизводства периода со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента возбуждения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора", - говорится в сообщении.
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