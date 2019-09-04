Минюст предложил уточнить порядок расчета разумного срока судопроизводства

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минюст России разработал проект федерального закона, уточняющий порядок исчисления разумного срока следствия и суда, сообщает в среду пресс-служба министерства.
Изменения предлагается внести в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ в части уточнения порядка определения момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства.
Минюст уточняет, что проект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного Суда РФ, которым часть третья соответствующей статьи УПК признана не соответствующей Конституции в той мере, в какой она позволяет при определении разумного срока уголовного судопроизводства для потерпевшего не учитывать период со дня подачи заявления о преступлении до момента возбуждения уголовного дела в случаях, когда производство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвинительного приговора.
"Законопроектом предусматривается включение в разумный срок уголовного судопроизводства периода со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента возбуждения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора", - говорится в сообщении.
Это позволит защитить права и интересы потерпевших, предоставив возможность присуждения компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, заявляют в министерстве.