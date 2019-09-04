СК проверит инциденты с бандой подростков в Нижегородской области

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщению СМИ о противоправных действиях подростков в Нижегородской области, которые нападают на граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области проверить все факты противоправных действий, озвученные в телевизионном сюжете о банде подростков в регионе", - сказала она.

По словам Петренко, в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что в Нижегородской области группа подростков нападает на граждан. Автор сюжета отмечает их причастность к хулиганским действиям, а также угонам машин и грабежам.