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РИА Новости

СК проверит инциденты с бандой подростков в Нижегородской области

19:06 04.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщению СМИ о противоправных действиях подростков в Нижегородской области, которые нападают на граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области проверить все факты противоправных действий, озвученные в телевизионном сюжете о банде подростков в регионе", - сказала она.
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По словам Петренко, в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что в Нижегородской области группа подростков нападает на граждан. Автор сюжета отмечает их причастность к хулиганским действиям, а также угонам машин и грабежам.
"Глава ведомства потребовал от подчиненных дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, упоминаемых в сюжете, и при наличии оснований инициировать передачу материалов из органов внутренних дел в производство следственных органов СК России. Кроме того, центральному аппарату СК России поручено взять на контроль ход проведения проверочных мероприятий и их результат", - добавила представитель ведомства.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинНижегородская областьРоссияПроисшествия
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