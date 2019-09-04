Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T18:59Z
https://ria.ru/20190904/1558313969.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148240/58/1482405874_0:0:2138:1202_1036x0_80_0_0_d2f2bcbd35d56c4d69232be604b30f4e.jpg
РИА Новости

Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики

18:59 04.09.2019
918
© РИА Новости / Сергей СтарцевМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что сосредоточит работу на новом посту на теме Африки и миграции.
"Мои усилия в министерстве иностранных дел будет направлены на интернационализацию нашей системы экономики, производства и исследований и рост числа каналов международного сотрудничества", - написал он в своем Facebook.
По словам министра, новые глобальные вызовы и новый многополярный мир радикально преобразуют способ ведения внешней политики и роль итальянской дипломатии.
"Внимание будет уделяться Африке, теме миграции и отношениям с развивающимися экономиками, которые станут ориентирами, на которых я построю свою работу", - заявил Ди Майо.
Лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо получил пост главы МИД в новом правительстве Джузеппе Конте, который в среду согласил возглавить совмин и объявил его состав.
В предыдущем правительстве Конте Ди Майо одновременно занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в президентском дворце в Риме
Вчера, 17:06РИА Новости
Конте объявил состав нового правительства Италии
931304
Джузеппе КонтеЛуиджи Ди МайоМИД ИталииИталияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в президентском дворце в Риме
Конте объявил состав нового правительства Италии
РИА
Новости
Лондон
Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
В здании Государственной Думы РФ в Москве
Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК в Донбассе
Украина задумалась о возвращении российских наблюдателей в Донбасс
Лента
новостей
Флаги ЕС
США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
Премьер-министр Борис Джонсон
Эксперт рассказала, почему Джонсон проигнорировал вопрос Корбина
Президент США Дональд Трамп
В ЕС рассказали, что будут делать, если Трамп "отпустит" боевиков в Европу
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Самое молодое правительство Италии принесло присягу
Болонья. Архивное фото
Российские туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Эксперт прокомментировал заявление Собчак о возвращении Крыма Украине
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Главой МИД Италии стал лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния