Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики

РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что сосредоточит работу на новом посту на теме Африки и миграции.

"Мои усилия в министерстве иностранных дел будет направлены на интернационализацию нашей системы экономики, производства и исследований и рост числа каналов международного сотрудничества", - написал он в своем Facebook

По словам министра, новые глобальные вызовы и новый многополярный мир радикально преобразуют способ ведения внешней политики и роль итальянской дипломатии.

"Внимание будет уделяться Африке, теме миграции и отношениям с развивающимися экономиками, которые станут ориентирами, на которых я построю свою работу", - заявил Ди Майо.

Лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо получил пост главы МИД в новом правительстве Джузеппе Конте, который в среду согласил возглавить совмин и объявил его состав.