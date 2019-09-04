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РИА Новости

Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова

18:57 04.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение об аресте уставного капитала одной из компаний в рамках дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция отменила постановление Басманного райсуда о наложении ареста на имущество: 100%-ную долю уставного капитала номинальной стоимостью 30 тысяч рублей одной из компаний передали в суд первой инстанции на новое разбирательство в ином составе", - сказали в пресс-службе.
Ранее Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по этому же делу.
Все имущество и счета физических лиц и компаний, арестованных в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Оно было арестовано в 2019 году в рамках 12 заседаний в нескольких столичных судах. Сам Абызов считает, что арест такого количества средств можно расценить как оказание давления.
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До этого Басманный суд не стал продлевать обеспечительные меры в отношении счетов сына Абызова и нескольких российских компаний, на которых находится почти 1 миллиард рублей. Суд счел арест этих счетов несоразмерным причиненному действиями Абызова ущербу.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.
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Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет РФМосковский городской судМихаил АбызовМоскваРоссияПроисшествия
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