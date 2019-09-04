Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение об аресте уставного капитала одной из компаний в рамках дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция отменила постановление Басманного райсуда о наложении ареста на имущество: 100%-ную долю уставного капитала номинальной стоимостью 30 тысяч рублей одной из компаний передали в суд первой инстанции на новое разбирательство в ином составе", - сказали в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по этому же делу.

Все имущество и счета физических лиц и компаний, арестованных в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Оно было арестовано в 2019 году в рамках 12 заседаний в нескольких столичных судах. Сам Абызов считает, что арест такого количества средств можно расценить как оказание давления.

До этого Басманный суд не стал продлевать обеспечительные меры в отношении счетов сына Абызова и нескольких российских компаний, на которых находится почти 1 миллиард рублей. Суд счел арест этих счетов несоразмерным причиненному действиями Абызова ущербу.