Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение об аресте уставного капитала одной из компаний в рамках дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция отменила постановление Басманного райсуда о наложении ареста на имущество: 100%-ную долю уставного капитала номинальной стоимостью 30 тысяч рублей одной из компаний передали в суд первой инстанции на новое разбирательство в ином составе", - сказали в пресс-службе.
Ранее Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по этому же делу.
Все имущество и счета физических лиц и компаний, арестованных в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Оно было арестовано в 2019 году в рамках 12 заседаний в нескольких столичных судах. Сам Абызов считает, что арест такого количества средств можно расценить как оказание давления.
28 августа, 13:00РИА НовостиВ СК оценили доходы Абызова от незаконного бизнеса
До этого Басманный суд не стал продлевать обеспечительные меры в отношении счетов сына Абызова и нескольких российских компаний, на которых находится почти 1 миллиард рублей. Суд счел арест этих счетов несоразмерным причиненному действиями Абызова ущербу.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.