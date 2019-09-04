ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает законодательно закрепить проведение предварительного голосования (праймериз) всеми партиями, чтобы поставить всех кандидатов в равные условия и сделать систему отбора ещё более открытой для всех, заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

"Недавно снова возникла дискуссия о совершенствовании избирательного законодательства, в том числе предлагалось создать единый избирательный кодекс РФ. Мы считаем, что ЦИКу РФ необходимо рассматривать не только новеллы, полезность которых только предстоит оценить, но прежде всего передовой опыт, который уже доказал свою политическую и электоральную пользу на практике – в частности, опыт "Единой России" по проведению предварительного голосования. Предлагаю распространить данную меру на все партии, участвующие в выборах. Это позволит поставить всех кандидатов и партии в равные условия и сделать систему отбора ещё более открытой для всех", - приводит пресс-служба ЕР слова Селиверстова.

Он отметил, что ЦИК ранее выражал поддержку этой инициативы. Поэтому, по его словам, справедливо будет внести соответствующую поправку при изменении законодательства.

Селиверстов напомнил, что ЕР - единственная партия в России, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в предварительном голосовании может принять любой гражданин РФ. Благодаря процедуре праймериз, россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кандидаты, прошедшие предварительное голосование, в итоге становятся более узнаваемыми среди населения, подчеркнул Селиверстов.