В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждалась тема военно-технического сотрудничества, в частности, затрагивался вопрос поставок ЗРК С-400.

Песков отметил, что у Индии большой интерес к российским зенитно-ракетным комплексам. Он добавил, что обсуждение возможного контракта проходит благоприятно.

"Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно", — отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста, выражала ли Индия обеспокоенность давлением со стороны США, пресс-секретарь подчеркнул важность обсуждения двусторонних отношений, а не "с третьими странами, это является приоритетом".

Ранее С-400 купила Турция. Первый этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов начался в июле, до конца сентября Москва поставит Анкаре элементы второй батареи С-400.

Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы", вскоре к ним присоединится Индия.

Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В ином случае Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.