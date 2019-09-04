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РИА Новости

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400

18:52 04.09.2019 (обновлено: 19:37 04.09.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждалась тема военно-технического сотрудничества, в частности, затрагивался вопрос поставок ЗРК С-400.
Песков отметил, что у Индии большой интерес к российским зенитно-ракетным комплексам. Он добавил, что обсуждение возможного контракта проходит благоприятно.
"Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно", — отметил он.
Отвечая на вопрос журналиста, выражала ли Индия обеспокоенность давлением со стороны США, пресс-секретарь подчеркнул важность обсуждения двусторонних отношений, а не "с третьими странами, это является приоритетом".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
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Ранее С-400 купила Турция. Первый этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов начался в июле, до конца сентября Москва поставит Анкаре элементы второй батареи С-400.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы", вскоре к ним присоединится Индия.
Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В ином случае Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
Дальность его действия — 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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С-400 «Триумф»Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияИндияЭкономика
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