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РИА Новости

Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией

18:49 04.09.2019
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов в Верховном суде Великобритании состоятся 9 декабря, сообщил РИА Новости источник, представляющий одну из сторон в суде.
"Заседание по этому делу назначено на 9 декабря", - сказал собеседник агентства, отметив, что высшая судебная инстанция будет рассматривать несколько решений предыдущих инстанций.
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Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.
Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
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Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Тогда Минфин РФ заявил, что ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года.
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