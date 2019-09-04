Более 1300 детей устроили в приемные семьи с начала года в Подмосковье

Кандидаты в приемные родители вместе с воспитанницами одного из детских домов

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Органы опеки и попечительства Московской области устроили с начала 2019 года в замещающие семьи 1343 ребенка-сироты. Об этом сообщил телеканал Органы опеки и попечительства Московской области устроили с начала 2019 года в замещающие семьи 1343 ребенка-сироты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.

Как уточнила министр, 226 приемных семей созданы в текущем году, всего в области их насчитывается свыше 4,1 тысячи.

"Особое внимание уделяется подготовке будущих родителей, ведь зачастую в процессе усыновления им необходимы помощь и консультация специалистов. В Подмосковье такая возможность дается всем желающим", — сообщила Ольга Забралова.

Она добавила, что в Московской области бесплатно работают школы приемных родителей, где работают психологи, юристы и медики. Таких учреждений в регионе насчитывается 73. С начала года их посетили 1410 человек.