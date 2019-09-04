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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 1300 детей устроили в приемные семьи с начала года в Подмосковье

18:48 04.09.2019 (обновлено: 18:49 04.09.2019)
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© РИА Новости . Владимир Песня Кандидаты в приемные родители вместе с воспитанницами одного из детских домов
Кандидаты в приемные родители вместе с воспитанницами одного из детских домов
© РИА Новости . Владимир Песня
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Органы опеки и попечительства Московской области устроили с начала 2019 года в замещающие семьи 1343 ребенка-сироты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.
Как уточнила министр, 226 приемных семей созданы в текущем году, всего в области их насчитывается свыше 4,1 тысячи.
"Особое внимание уделяется подготовке будущих родителей, ведь зачастую в процессе усыновления им необходимы помощь и консультация специалистов. В Подмосковье такая возможность дается всем желающим", — сообщила Ольга Забралова.
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Она добавила, что в Московской области бесплатно работают школы приемных родителей, где работают психологи, юристы и медики. Таких учреждений в регионе насчитывается 73. С начала года их посетили 1410 человек.
Напомним, что всего в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тысячи воспитываются в замещающих семьях, а 8,5 тысячи детей живут в семьях усыновителей.
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