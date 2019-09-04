Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ

"Перемирие, согласованное ТКГ (трехсторонней контактной группой - ред.) и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на, к сожалению, некоторое обострение ситуации в последние дни. За последние две недели, по данным СММ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения", - сообщил Сайдик на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы в Минске.