Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ

МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Перемирие, действующее в Донбассе, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последнее время, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Перемирие, согласованное ТКГ (трехсторонней контактной группой - ред.) и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на, к сожалению, некоторое обострение ситуации в последние дни. За последние две недели, по данным СММ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения", - сообщил Сайдик на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы в Минске.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru