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РИА Новости

Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ

18:47 04.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Представители инспекции ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Перемирие, действующее в Донбассе, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последнее время, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Перемирие, согласованное ТКГ (трехсторонней контактной группой - ред.) и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на, к сожалению, некоторое обострение ситуации в последние дни. За последние две недели, по данным СММ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения", - сообщил Сайдик на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы в Минске.
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