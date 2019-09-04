Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.

"Динамика обстрелов растет с каждым днем. Даже сегодня накануне встречи в Минске вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по действующему детскому саду в Горловке", - сказал Никоноров журналистам.