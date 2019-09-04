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РИА Новости

СМИ назвали возможную причину крушения Су-25

19:17 04.09.2019 (обновлено: 19:29 04.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет СУ-25УБ
Самолет СУ-25УБ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Учебно-боевой штурмовик Су-25, проводивший учебный полет в в Ставропольском крае, потерпел крушение после того, как летчики не справились с управлением. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в вооруженных силах.
Штурмовик выполнял "мертвую петлю", из которой пилоты по неизвестным причинам не смогли выйти. После этого самолет практически вертикально упал на землю.
Накануне Су-25УБ, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разбился примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет при ударе об землю взорвался и полностью разрушился. Оба пилота погибли.
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Крушение Су-25 на СтавропольеСу-25Ставропольский крайБезопасностьПроисшествия
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