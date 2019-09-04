СМИ назвали возможную причину крушения Су-25

Штурмовик выполнял "мертвую петлю", из которой пилоты по неизвестным причинам не смогли выйти. После этого самолет практически вертикально упал на землю.

Накануне Су-25УБ, выполнявший учебно-тренировочный полет без боекомплекта, разбился примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет при ударе об землю взорвался и полностью разрушился. Оба пилота погибли.