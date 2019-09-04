США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Вашингтон настаивает на необходимости создания со стороны ЕС условий для закупки американских вооружений без протекционистских мер, оборонные расходы европейцев должны согласовываться с общими задачами НАТО, заявил в среду журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.

Американский дипломат проинформировал в среду журналистов о целях состоявшегося на неделе визита госсекретаря США Майка Помпео в Брюссель.

"США довольны, что европейские союзники намерены больше инвестировать в собственную оборону, но мы хотели бы удостовериться, что европейские военные расходы согласуются с миссиями НАТО. Нам бы не хотелось, чтобы деньги расходовались в тех сферах, которые не согласуются с потребностями миссий альянса. Потому что НАТО – это все еще базовый европейский миротворец", - заявил американский дипломат.

По его словам, позиция США заключается в том, чтобы Европа закупала лучшее вооружение. "Порой что-то лучше производится в Европе, порой в других местах, например, в США. Но мы не желаем протекционизма на рынке оборонных подрядов, чтобы европейцы тратили свои средства только у себя", - отметил он.

Сондлэнд заявил, что новое законодательство ЕС в сфере военных закупок "создает проблемы", потому что не обеспечивает тот уже уровень открытости для американских компаний.

США ранее направили ЕС письмо, в котором предупредили, что его планы в области обороны ставят под вопрос трансатлантическую интеграцию военной промышленности и сотрудничество в НАТО. В частности, Вашингтон недоволен условиями участия третьих стран в постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO), в рамках которого 25 европейских стран реализуют 34 проекта по совместной разработке вооружений.