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РИА Новости

США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок

18:41 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Вашингтон настаивает на необходимости создания со стороны ЕС условий для закупки американских вооружений без протекционистских мер, оборонные расходы европейцев должны согласовываться с общими задачами НАТО, заявил в среду журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.
Американский дипломат проинформировал в среду журналистов о целях состоявшегося на неделе визита госсекретаря США Майка Помпео в Брюссель.
"США довольны, что европейские союзники намерены больше инвестировать в собственную оборону, но мы хотели бы удостовериться, что европейские военные расходы согласуются с миссиями НАТО. Нам бы не хотелось, чтобы деньги расходовались в тех сферах, которые не согласуются с потребностями миссий альянса. Потому что НАТО – это все еще базовый европейский миротворец", - заявил американский дипломат.
По его словам, позиция США заключается в том, чтобы Европа закупала лучшее вооружение. "Порой что-то лучше производится в Европе, порой в других местах, например, в США. Но мы не желаем протекционизма на рынке оборонных подрядов, чтобы европейцы тратили свои средства только у себя", - отметил он.
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Сондлэнд заявил, что новое законодательство ЕС в сфере военных закупок "создает проблемы", потому что не обеспечивает тот уже уровень открытости для американских компаний.
США ранее направили ЕС письмо, в котором предупредили, что его планы в области обороны ставят под вопрос трансатлантическую интеграцию военной промышленности и сотрудничество в НАТО. В частности, Вашингтон недоволен условиями участия третьих стран в постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO), в рамках которого 25 европейских стран реализуют 34 проекта по совместной разработке вооружений.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее заявляла, что оснований для беспокойства у Вашингтона быть не должно, потому что эти проекты не меняют существующие правила закупок.
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