В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области, следственные органы проводят проверку, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
"Согласно поступившему сообщению, в селе Красное Тарногского района 2-летнюю девочку 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. По возвращении, женщина ребенка не обнаружила и ее самостоятельные поиски результатов не дали, что вынудило ее обратиться в органы внутренних дел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы незамедлительно подключились к поискам ребенка.
"По поручению руководителя СУСК России по Вологодской области в Тарногский район, где пропал ребенок, выехали наиболее опытные следователи и криминалисты аппарата управления для оказания помощи в поисках двухлетнего ребенка. Одновременно с этим их задачей является детальное выяснение причин и обстоятельств безвестного исчезновения девочки", - отмечается в сообщении.