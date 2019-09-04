В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

"Согласно поступившему сообщению, в селе Красное Тарногского района 2-летнюю девочку 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. По возвращении, женщина ребенка не обнаружила и ее самостоятельные поиски результатов не дали, что вынудило ее обратиться в органы внутренних дел", - говорится в сообщении.