МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следствие завершило расследование дела Пола Уилана, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Владимир Жеребенков.

"Расследование завершено. Мы приступили к исследованию материалов уголовного дела",- сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, скорость ознакомления с делом будет зависеть от работы переводчика.

Пол Уилан будет находиться в СИЗО как минимум до 29 октября.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.