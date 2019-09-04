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РИА Новости

Следствие завершило расследование дела Пола Уилана

18:37 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следствие завершило расследование дела Пола Уилана, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Владимир Жеребенков.
"Расследование завершено. Мы приступили к исследованию материалов уголовного дела",- сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, скорость ознакомления с делом будет зависеть от работы переводчика.
Пол Уилан будет находиться в СИЗО как минимум до 29 октября.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан
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Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флэшки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Пол УиланФСБ РФРоссияСШАПроисшествия
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