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РИА Новости

Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе

18:35 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Последние полтора месяца стали самыми спокойными в Донбассе за пять лет, но угроза "размывания" режима прекращения огня в Донбассе не снята, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"По оценкам ОБСЕ, бессрочное перемирие, начатое 21 июля, продолжает в целом соблюдаться. Прошедшие полтора месяца стали самыми спокойными в Донбассе за 5 лет. Однако в конце августа был зафиксирован рост числа нарушений режима прекращения огня. По-прежнему не снята угроза "размывания" режима прекращения огня", - заявил Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы в Минске.
В частности, "несмотря на заявления Киева, с его стороны пока не принято достаточных мер по соблюдению своих обязательств о прекращении огня", считает Грызлов.
"Такие меры особенно необходимы в связи с началом учебного года. Напомню, что в течение лета, в том числе после заключения перемирия, имели место обстрелы школьных зданий в Донбассе со стороны ВСУ. Повторение таких обстрелов должно быть категорически исключено", - отметил он.
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
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