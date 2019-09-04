Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Последние полтора месяца стали самыми спокойными в Донбассе за пять лет, но угроза "размывания" режима прекращения огня в Донбассе не снята, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

"По оценкам ОБСЕ, бессрочное перемирие, начатое 21 июля, продолжает в целом соблюдаться. Прошедшие полтора месяца стали самыми спокойными в Донбассе за 5 лет. Однако в конце августа был зафиксирован рост числа нарушений режима прекращения огня. По-прежнему не снята угроза "размывания" режима прекращения огня", - заявил Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы в Минске.

В частности, "несмотря на заявления Киева, с его стороны пока не принято достаточных мер по соблюдению своих обязательств о прекращении огня", считает Грызлов.