Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Американские компании Google и YouTube заплатят 170 миллионов долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (ФТК, FTC) США и генерального прокурора Нью-Йорка относительно незаконного сбора личной информации детей без получения согласия родителей сервисом YouTube, сообщает FTC.

"Компания Google и ее дочерняя компания YouTube заплатят рекордную сумму в 170 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения FTC и генпрокурора Нью-Йорка в незаконном сборе YouTube персональных данных детей без согласия их родителей", - говорится в сообщении.

Компании заплатят 136 миллионов долларов FTC и 34 миллиона в пользу штата Нью-Йорк. Сумма в 136 миллионов долларов станет самой крупной, которую получит FTC за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.