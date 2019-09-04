Седьмой сезон "Грейс и Фрэнки" станет последним

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Netflix продлил сериал "Грейс и Фрэнки" еще на один, седьмой, сезон, который станет последним, сообщает Variety.
В нем будет 16 эпизодов, 94 серии, что сделает его самым длинным проектом на стриминговом сервисе.
"Это очень волнительно и вместе с тем, наверное, правильно, что наше шоу о сложностях, красоте и достоинствах старения, будет старейшим на Netflix", - заявили создатели и шоураннеры Марта Кауффман и Говард Моррис.
Жизнь героинь Джейн Фонды и Лили Томлин переворачивается с ног на голову, когда они узнают, что их мужья (Мартин Шин и Сэм Уотерсон) влюбились друг в друга и предоставляют жен самим себе.
"Мы страшно довольны, что сериал продлили еще на один, хоть и последний сезон, - рассказали актрисы. – Очень рады, что наше шоу затронуло вопросы, которые действительно важны старшему поколению. Удивительно, что и детям тоже!"
Премьера шестого сезона состоится в январе 2020 года.