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РИА Новости
Культура

Седьмой сезон "Грейс и Фрэнки" станет последним

20:20 04.09.2019
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© Skydance Productions (2015-...)Стоп-кадр из сериала "Грейс и Фрэнки"
Стоп-кадр из сериала Грейс и Фрэнки
© Skydance Productions (2015-...)
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Netflix продлил сериал "Грейс и Фрэнки" еще на один, седьмой, сезон, который станет последним, сообщает Variety.
В нем будет 16 эпизодов, 94 серии, что сделает его самым длинным проектом на стриминговом сервисе.

"Это очень волнительно и вместе с тем, наверное, правильно, что наше шоу о сложностях, красоте и достоинствах старения, будет старейшим на Netflix", - заявили создатели и шоураннеры Марта Кауффман и Говард Моррис.

Жизнь героинь Джейн Фонды и Лили Томлин переворачивается с ног на голову, когда они узнают, что их мужья (Мартин Шин и Сэм Уотерсон) влюбились друг в друга и предоставляют жен самим себе.

"Мы страшно довольны, что сериал продлили еще на один, хоть и последний сезон, - рассказали актрисы. – Очень рады, что наше шоу затронуло вопросы, которые действительно важны старшему поколению. Удивительно, что и детям тоже!"

Премьера шестого сезона состоится в январе 2020 года.
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