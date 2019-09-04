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РИА Новости
Культура

"Он находил красоту в душе женщины": Ирина Шейк вспоминает Петера Линдберга

21:50 04.09.2019 (обновлено: 23:33 04.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель и актриса Ирина Шейк
Модель и актриса Ирина Шейк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российская супермодель Ирина Шейк сделала в инстаграме публикацию, в которой вспоминала, как работала с известным фэшн-фотографом Петером Линдбергом, который умер третьего сентября.

Эта фотография была сделана во время моей первой фотосессии с Питером Линдбергом, после того, как он сказал мне, что съемки закончились. Я была взволнована и напугана, когда работала с ним в тот раз. Несколько месяцев спустя мне принесли этот кадр, напечатанный в огромном формате. С того дня я действительно влюбилась в Питера. Он был как маленький ребенок, который любил есть, смеяться и веселиться. Он находил красоту в душе женщины, а не в прическе или макияже. Для меня было большой честью позировать вам, знать вас и называть другом. Буду любить всегда, - написала Ирина Шейк.

Немецкий фотограф Петер Линдберг скончался в возрасте 74 лет. Он снимал таких топ-моделей, как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и многих других.
Немецкий фотограф Питер Линдберг
Вчера, 12:33РИА Новости
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
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КультураСтиль жизниНовости культурыИрина ШейкНаоми КэмпбеллКейт Мосс
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