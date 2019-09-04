"Он находил красоту в душе женщины": Ирина Шейк вспоминает Петера Линдберга

Эта фотография была сделана во время моей первой фотосессии с Питером Линдбергом, после того, как он сказал мне, что съемки закончились. Я была взволнована и напугана, когда работала с ним в тот раз. Несколько месяцев спустя мне принесли этот кадр, напечатанный в огромном формате. С того дня я действительно влюбилась в Питера. Он был как маленький ребенок, который любил есть, смеяться и веселиться. Он находил красоту в душе женщины, а не в прическе или макияже. Для меня было большой честью позировать вам, знать вас и называть другом. Буду любить всегда, - написала Ирина Шейк.