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РИА Новости

В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом

18:09 04.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика полностью готова к проведению обмена пленными, Киев же до сих пор не предоставил необходимую для этого информацию, заявила в среду глава МИД ДНР, полпред республики в контактной группе Наталья Никонорова.
По информации МИД ДНР, на встрече гуманитарной подгруппы в Минске в среду продолжилось обсуждение списков пленных для предстоящего обмена. При этом Киев так и не предоставил "свой ответ о процессуальной готовности и необходимую информацию для совершения обмена удерживаемыми лицами".
"Мы выполнили все необходимые шаги по совершению обмена: процессуальная очистка завершена, документы подготовлены, все формальности решены. Сейчас мяч по-прежнему на стороне Киева - мы предложили представителям Украины некоторые варианты решения проблемных вопросов подготовки и процессуальной очистки", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
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