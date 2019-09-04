В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика полностью готова к проведению обмена пленными, Киев же до сих пор не предоставил необходимую для этого информацию, заявила в среду глава МИД ДНР, полпред республики в контактной группе Наталья Никонорова.

По информации МИД ДНР, на встрече гуманитарной подгруппы в Минске в среду продолжилось обсуждение списков пленных для предстоящего обмена. При этом Киев так и не предоставил "свой ответ о процессуальной готовности и необходимую информацию для совершения обмена удерживаемыми лицами".