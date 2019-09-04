В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика полностью готова к проведению обмена пленными, Киев же до сих пор не предоставил необходимую для этого информацию, заявила в среду глава МИД ДНР, полпред республики в контактной группе Наталья Никонорова.
По информации МИД ДНР, на встрече гуманитарной подгруппы в Минске в среду продолжилось обсуждение списков пленных для предстоящего обмена. При этом Киев так и не предоставил "свой ответ о процессуальной готовности и необходимую информацию для совершения обмена удерживаемыми лицами".
"Мы выполнили все необходимые шаги по совершению обмена: процессуальная очистка завершена, документы подготовлены, все формальности решены. Сейчас мяч по-прежнему на стороне Киева - мы предложили представителям Украины некоторые варианты решения проблемных вопросов подготовки и процессуальной очистки", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru