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РИА Новости

Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию

18:08 04.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц, сообщается в пресс-релизе компании.
В заявлении подчеркивается, что у пользователей всегда была возможность выбрать, применять ли функцию распознавания лиц. Отныне эта функция будет по умолчанию отключена, и пользователи смогут разрешить ее применение в настройках.
Сообщается, кроме того, что теперь у всех пользователей социальной сети появится возможность разрешить применение данной функции не только для того, чтобы отмечать людей на фотографиях, но и в других целях, таких как защита личных данных.
В 2015 году жители штата Иллинойс подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. В августе федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска. Решение апелляционного суда ставит компанию под угрозу возможной выплаты миллиардов долларов в пользу жителей Иллинойса.
Страница социальной сети Фейсбук
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