Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц, сообщается в пресс-релизе компании.

В заявлении подчеркивается, что у пользователей всегда была возможность выбрать, применять ли функцию распознавания лиц. Отныне эта функция будет по умолчанию отключена, и пользователи смогут разрешить ее применение в настройках.

Сообщается, кроме того, что теперь у всех пользователей социальной сети появится возможность разрешить применение данной функции не только для того, чтобы отмечать людей на фотографиях, но и в других целях, таких как защита личных данных.